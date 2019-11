Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie 2019, de 16.453, cu 1.159 (8,7%) mai putini fata de sfarsitul primului semestru din 2018, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate a coborat la 91.345…

- Piața auto din China a inregistrat anul trecut prima scadere a vanzarilor de dupa 1990, dupa un volum de 28 de milioane de unitați, mai mic cu 3% decat in 2018. Anul 2019 va consemna insa o scadere și mai puternica, in contextul in care piața a inregistrat deja 15 luni consecutive de regres. Cele mai…

- Controale DSVSA Arges: au fost confiscate produse alimentare neconforme in valoare de peste 91.000 de lei. In cursul lunii septembrie 2019 DSVSA Arges a efectuat 264 controale pentru supravegherea starii de sanatate a animalelor si a sanatatii publice: -unitati cu profil restaurant, bufet, fast food,…

- In luna iulie 2019, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +1.4% fata de iulie 2018, atingandu-se un nivel de 1,294.596 unitati, fiind sustinuta in special de cresterile din tarile Central Europene. In luna August 2019, inmatricularile de vehicule noi in UE au inregistrat…

- Directorul executiv al Centrului Internațional Antidrog (CIADO), Gigel Lazar, a declarat, ca la nivel național se observa o tendința de scadere a varstei tinerilor consumatori de droguri, fiind in tratament copii de 10 ani. In privința dealerilor, varsta a scazut la 14 ani, anunța MEDIAFAX.Directorul…

- Un numar de 2.824.594 de elevi si copii de gradinita incep luni cursurile anului scolar 2019 – 2020. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei Nationale, in acest an scolar cursurile vor fi predate de un numar total de 215.289 de cadre didactice. Durata noului an scolar va fi de 35 de saptamani…

- Inceperea anului scolar 2019-2020 este pregatita cu amenajarea unor spatii de invatamant in niste containere, cu intarzierea aparitiei unor manuale, cu aspecte nerezolvate legate de conditiile igienico-sanitare din scoli, de transportul elevilor, de programul „Scoala dupa scoala” etc. Improvizatiile,…