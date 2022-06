Un numar 15.925 de cazuri de abuz, neglijare si exploatare a copilului au fost inregistrate in 2021, dintre care 6.987 in mediul urban si 8.938 in rural, conform statisticilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANDPDCA). Cele mai multe cazuri au fost de neglijare – 10.303, dintre care 6.023 in mediul rural. Anul […] Articolul ANPDCA: 15.925 cazuri de abuz, neglijare si exploatare a copilului, inregistrate in 2021 apare prima data in Monitorul de Vrancea .