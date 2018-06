ANPDCA: 1.280 de copii au fost adoptaţi în 2017 Un numar de 1.280 copii au fost adoptati in 2017, din care 1.251 conform procedurii adoptiei nationale si 29 conform celei internationale, potrivit datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie.



Cei mai multi copii adoptati national aveau varsta cuprinsa intre 0 si 6 ani, iar 703 au fost fete. Doar opt copii cu varsta intre 14 si 17 ani au fost adoptati anul trecut.



Dintre copiii adoptati conform procedurii internationale, 14 au fost fete si 19 aveau varsta intre 0 si 6 ani.



