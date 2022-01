Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) , Horia Constantinescu, a solicitat luni furnizorilor de energie electrica si de gaze naturale sa emita facturile astfel incat acestea sa fie pe intelesul tututor si ca oamenii sa inteleaga unde au fost aplicate compensarea…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, miercuri, ca nu se pune problema ca Romania sa trimita soldați sau echipamente in Ucraina și a subliniat ca nu s-a discutat despre activarea rezerviștilor. Dincu a anunțat ca, in ședința CSAT de miercuri, discuția se va axa pe problema impactului asupra…

- Peste 100 de politisti participa, marti dimineata, la o razie in doua cartiere din Ploiesti, urmand sa fie facute si noua perchezitii domiciliare la persoane suspectate de inselaciune, furt calificat, furt de energie electrica, cat si de infractiuni la regimul rutier. ”La acest moment, aproximativ 110…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a aplicat zece amenzi contraventionale, in valoare de 195.000 de lei, companiilor furnizoare de electricitate si de gaze naturale, in cadrul controalelor derulate de Comandamentul pentru Energie al institutiei, a anuntat, luni, autoritatea. „Comandamentul…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat ca a aplicat amenzi in valoare de 450.000 de lei in urma controalelor care au vizat 72 de companii furnizoare de energie. Printre neregulile constatate numarandu-se neaplicarea prevederilor legale referitoare la plafonarea si compensarea…

- ANRE a aplicat primele amenzi in scandalul facturilor uriase la curent si gaze, astfel ca Electrica Furnizare si Gaz Vest au fost sanctionate cu cate 200.000 de lei. Potrivit ANRE, cele doua companii au fost amendate pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de…

- O parte dintre romani vor primi din partea furnizorilor de energie electrica doua facturi in luna decembrie. Și asta pentru ca furnizorii așteapta inca normele de aplicare a legii privind plafonarea și compensarea facturilor la energie electrica și gaze. “La sfarșitul lui octombrie s-a aprobat in Parlament…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in timp ce Austria ia in serios posibilitatea unui blackout (pana de curent) in toata Europa, pregatindu-și populația pentru situații excepționale, PNRR-ul negociat de PNL și USR da unda verde dezafectarii unor centre…