Mihai Rotariu, coordonatorul Direcției Comunicare, Marketing și Media al Directoratului Național de Securitate Cibernetica (DNSC), a dezvaluit marți ca DNSC colaboreaza cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) pentru a lansa un canal specializat pentru protecția consumatorilor pe platformele Meta. Acest canal va permite raportarea diverselor tentative de frauda online și alte probleme legate de […]