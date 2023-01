Stiri pe aceeasi tema

- Trei tone de carne din Olanda, aproape expirata, au fost trimise in Romania, potrivit declarațiilor directorului ANPC, Horia Constantinescu. Carnea ar fi fost congelata aproape de data expirarii și apoi a fost trimisa in țara noastra, dar a fost oprita de la vanzare inainte de a ajunge in magazine si…

- Directorul ANPC, Horia Constantinescu, vine cu acuzatii grave si spune ca aproape trei tone de carne din export, care ar fi fost congelata aproape de data expirarii, a fost oprita de la vanzare inainte de a ajunge in magazine si restaurante din Romania. I

- "Noi am gasit cateva firme olandeze pe etichetele aplicate produselor despre care vorbim. Distribuitori romani sunt destul de multi. Vom scoate in zilele urmatoare o lista a acestora pentru a putea verifica fiecare dintre loturile de produse cu aceleasi deficiente, Vom discuta inclusiv cu colegii din…

- "Noi am gasit cateva firme olandeze pe etichetele aplicate produselor despre care vorbim. Distribuitori romani sunt destul de multi. Vom scoate in zilele urmatoare o lista a acestora pentru a putea verifica fiecare dintre loturile de produse cu aceleasi deficiente, Vom discuta inclusiv cu colegii din…

- Un control la doi furnizori ai restaurantelor din zona Piata Alba Iulia din Bucuresti facut de inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a scos la iveala noi nereguli ale unitaților: tone de carne importate congelate lent si vandute apoi pe piata din Romania, potrivit…

- Aproximativ 2,8 tone de carne au fost retrase de la consum de inspectorii de la Protecția Consumatorului, in urma extinderii verificarilor la furnizorii restaurantelor din zona Piata Alba Iulia, din Capitala, a anunțat, sambata, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Seful ANPC,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca a extins verificarile la furnizorii restaurantelor din zona Piata Alba Iulia din Capitala, fiind retrase de la consum circa 2,8 tone de carne. Seful ANPC, Horia Constantinescu, vorbeste despre o practica a unor firme olandeze de…

- ANPC a extins controalele la restaurantele din zona Piata Alba Iulia și a gasit, printre alte nereguli, carne expirata din iulie 2022. Mii de tone de produse din America de Sud sunt congelate lent in Olanda și vandute, apoi, pe piața din Romania.