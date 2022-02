ANPC a trimis companiilor energetice un chestionar pentru a afla exact cate facturi au fost emise gresit si trebuie recalculate. Pe 2 februarie 2022, a fost expediat prin e-mail, catre toate companiile care furnizeaza energie electrica si gaze naturale operatorilor casnici din Romania, un chestionar care contine o rubricatie detaliata, in urma completarii caruia va […] The post ANPC se tine "scai" de companiile energetice. Cum vrea sa afle cate facturi au fost calculate gresit first appeared on Ziarul National .