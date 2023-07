Stiri pe aceeasi tema

- ANPC obliga operatorii economici sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel mic al unui produs cu aceleasi caractere de font, culoare, marime, in cazul unor oferte. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) obliga operatorii economici sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat magazinul Kaufland din cartierul bucurestean Floreasca cu 45.000 de lei pentru mai multe nereguli, printre care si vanzarea de peste cu modificari de culoare, aspect si consistenta. Comisarii ANPC au verificat apoi si o firma care…

- Intr-o prima etapa a conflictului cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Banca Transilvania a obtinut o victorie in instanta. Curtea de Apel Cluj a decis sa suspende Ordinul emis de presedintele ANPC, Horia Constantinescu, referitor la modul de calcul al ratelor de rambursare…

- Gazprom va majora la un nivel record gazele din facilitatile de stocare din Rusia. Compania rusa de stat Gazprom a anuntat joi ca intentioneaza in urmatoarea iarna sa majoreze rezervele de gaze naturale in capacitatile interne de stocare la un nivel record, in conditiile declinului productiei si…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a identificat practici comerciale inselatoare cu privire la modul de calcul al ratelor la 11 banci de pe piata locala, acestea fiind sanctionate cu 550.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca sustine impozitarea progresiva, insa a adaugat ca in Romania nu poate fi introdusa aceasta masura pana cand Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu va fi complet digitalizata. „Pana cand ANAF-ul nu va fi digitalizat, nu sunt unul dintre…