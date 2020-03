Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) propune plafonarea preturilor produselor de stricta necesitate care fac parte din cosul minim de consum lunar, pentru protejarea cetatenilor de posibile cresteri bruste si substantiale de preturi. Plafonarea ar urma sa fie facuta doar pe durata starii de urgenta. ANPC arata ca, in contextul pandemiei declansate de noul coronavirus The post ANPC propune plafonarea urgenta a prețurilor la alimente. Limite pentru cantitațile cumparate de consumatori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…