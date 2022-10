Meniuri lungi cat o zi de post. In curand, vom merge la restaurant mai ceva ca la biblioteca. Asta pentru ca Protectia Consumatorului propune ca meniurile sa contina absolut toate ingredientele fiecarui preparat, plus valoarea nutrititionala. Un pomelnic de informatii in plus care va creste costurile, spun patronii. Clienții au, momentan, pareri imparțite. The post ANPC propune ca meniurile din restaurante sa contina toate ingredientele fiecarui preparat first appeared on Money .