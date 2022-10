Stiri pe aceeasi tema

- ”Oțet din Vin SEINEANA” a fost retras din Lidl in urma unor verificari realizate de ANPC. Era produs din acid acetic și apa. In urma unor verificari desfașurate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), cu aproximativ 3 luni in urma, in lanțul de magazine Lidl, acțiuni de control…

- Consiliul Concurenței a anunțat azi o noua ancheta pe piața farmaceutica, cu scopul de a vedea daca și ce anume limiteaza accesul pacienților la anumite medicamente. Ancheta va urmari sa vada și care produse sunt disponibile, care lipsesc și de ce, traseul medicamentelor pana la raftul farmaciilor și…

- Tribunalul Harghita a respins definitiv solicitarea firmei care fabrica „Csiki Csipsz". Aceea de a suspenda masura impusa de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului Harghita. De oprire temporara de la comercializare a produselor care erau etichetate necorespunzator. Pana la remedierea…