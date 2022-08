Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC a avut, pe 8 august 2022, o intalnire cu Iusuf Murat, muftiul Cultului Musulman din Romania.Tema principala a intrevederii a fost modul in care ANPC poate verifica daca produsele aflate pe piata din tara noastra, produse aici sau…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat luni, 18 iulie, ca Blue Air se pregateste sa iasa din piata si ca tergiverseaza obligatia de a returna oamenilor banii cheltuiți pe zboruri anulate. In replica, operatorul low-cost aerian a transmis…

- Președintele ANPC: Blue Air trage de timp sa nu returneze banii consumatorilor, in timp ce se pregatește sa iasa de pe piața Blue Air se pregateste sa iasa din piata si tergiverseaza primirea procesului verbal privind amenda aplicata de ANPC si privind obligatia de a da consumatorilor banii inapoi,…

- Sute de amenzi au fost aplicate de catre Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Maramures in primul semestru al acestui an, in total in perioada amintita fiind desfașurate un numar de 1.115 acțiuni de control, derulate la operatorii economici, distribuitori si prestatori de servicii…

- Președintele ANPC, Horia Constantinescu, a anunțat ca romanii au dreptul sa ceara compensații de pana la 600 de euro pentru un zbor anulat.Pana acum au fost depuse 500 de solicitari referitoare la Wizz Air și 114 la Ryan Air.Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a inceput…

- Horia Constantinescu a fost intrebat, vineri, in Mamaia, la ce ar trebui sa se astepte agentii economici de pe litoral in acest sezon estival de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. “Vom verifica cazierul comercial al fiecaruia dintre cei evaluati, vom sti daca si in anii trecuti…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania au adoptat un Ghid de bune practici in etichetarea și publicitatea carnii de pasare. Documentul are drept scop explicitarea cadrului legal in vigoare, astfel incat informațiile furnizate pe ambalajul…

