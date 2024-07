Stiri pe aceeasi tema

- George Lupu (www.b1tv.ro) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a pierdut definitiv procesul cu First Bank in dosarul care vizeaza amenzile acordate bancilor pentru ca ar fi inselat clientii prin calcularea ratelor. Acesta este primul proces pierdut definitiv de catre ANPC dintr-un…

- La patru luni dupa ce Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a dat cea mai mare amenda din istoria sa, una dintre companii obține in instanța suspendarea aplicarii sancțiunii. Potrivit informațiilor HotNews.ro, martorul-cheie in aceste procese, de partea traderilor sancționați, este…

- Marți, 21 mai, senatorii din Comisia de Buget sunt puși sa decida asupra unui proiect de lege controversat care ar putea schimba semnificativ modul in care bancile din Romania sunt supravegheate și reglementate. Proiectul, care prevede transferul atribuțiilor de protecție a consumatorilor de servicii…

- Cererea lui Radu Mazare de liberare conditionata a fost respinsa, miercuri, de Judecatoria Sectorului 4, dar decizia magistratilor nu este definitiva. Judecatoria Sectorului 4 a respins cererea de eliberare condiționata a fostului primar al Constanței, Radu Mazare, miercuri. Cu toate acestea, decizia…