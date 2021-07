Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au efectuat, marti, controale la operatorii economici din zona Transfagarasan – Balea Lac, in urma carora au aplicat amenzi de 49.000 lei, conform unui comunicat al ANPC. ‘Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) supravegheaza cu maxima atentie zonele de vacanta din Romania pentru a se asigura ca operatorii economici respecta drepturile consumatorilor si ca acestia pot avea vacanta pe care si-o doresc oriunde, in tara noastra. Nu doar litoralul se afla in vizorul comisarilor ANPC, ci si diverse zone de munte, cu…