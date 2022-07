Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au dreptul sa ceara compensații de pana la 600 de euro pentru un zbor anulat, spune Horia Constantinescu, președintele ANPC, in contextul investigațiilor incepute la companiile aeriene. Sunt 500 de solicitari referitoare la serviciile Wizz Air și

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat, vineri, ca a inceput o investigatie de fond, la companiile aeriene care activeaza pe teritoriul Romaniei, necesara ca urmare a sesizarilor primite, referitoare la serviciile oferite de acestea, inclusiv Wizz Air si Ryan Air.

- Conform reglementarilor europene, pasagerii au dreptul sa solicite pana la 600 de euro despagubire pentru un zbor anulat, amintește, la inceput de sezon de vacanțe, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel. Acest lucru este valabil chiar in condițiile…

- In perioada 13-17.06.2022 se desfașoara in Tabara de la Eforie Nord faza naționala a Concursului ,,Alege! Este dreptul tau!”, organizat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Educației. Anul acesta, tema concursului este „Influența practicilor comerciale incorecte asupra…

- In cazul in care un zbor intirzie sau se anuleaza, pasagerii trebuie sa beneficieze de asistența și deservire, inclusiv in eventualitatea unei redirecționari. De asemenea, au dreptul la o compensație, cu anumite excepții. Precizarile vin din partea Autoritații Aeronautice Civile in contextul perioadei…

- In cazul in care un zbor intarzie sau se anuleaza, pasagerii trebuie sa beneficieze de asistenta si deservire, inclusiv in eventualitatea unei redirectionari. De asemenea, au dreptul la o compensatie, cu anumite exceptii. Precizarile vin din partea Autoritatii Aeronautice Civile in contextul perioadei…

- Curtea Suprema a Statelor Unite se pregateste sa anuleze decizia istorica din 1973 prin care ea a recunoscut dreptul la avort, a relatat luni seara publicatia Politico. Intr-un articol care trimite o unda de soc la Washington, publicatia de stiri sustine ca a intrat in posesia unui draft al unei hotarari…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) intensifica, in aceasta perioada supravegherea pieței, in ceea ce privește comercializarea produselor preferate de romani, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Astfel, ca parte a tematicii de control, la nivelul intregii țari, inițiate…