ANPC: Pâinea noastră, vai de ea! ANPC a dat amenzi de 2,6 milioane de lei dupa ce a controlat peste 1.000 de operatori economici din morarit si panificatie și a gasit inclusiv insecte in produse. Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat aproximativ 1.000 de operatori economici din morarit si panificatie si au retras definitiv de la comercializare 12 tone de paine.

