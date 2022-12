Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) avertizeaza romanii sa fie atenți la ce cumpara din magazine, mai ales acum, inainte de sarbatori. Avertizarea ANPC face referire la produsele alimentare pe care le cumpara in aceasta perioada, in special in cazul „ofertelor promotionale”. Directorul general al ANPC, Paul Anghel, a transmis pe Facebook mai multe recomandari pentru cei care fac in aceasta perioada cumparaturile pentru masa de Craciun și Revelion. „Acordați o atenție deosebita la achiziția produselor alimentare, in special in cazul „ofertelor promotionale”. Luna decembrie…