- ANPC inființeaza Comandamentul pentru Energie dupa nenumarate nereguli constatate la facturile de curent și gaze. Unde se depun reclamațiile ANPC inființeaza Comandamentul pentru Energie dupa nenumarate nereguli constatate la facturile de curent și gaze. Unde se depun reclamațiile Autoritatea Nationala…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat, luni, ca a verificat si consiliat, prin Comandamentul de Iarna 2021, in prima saptamana de activitate, 255 de operatori economici, in 3 regiuni ale tarii: Sud Muntenia Ploiesti, Nord Est Iasi si Centru Brasov. In urma actiunilor…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat, vineri, ca, in prima zi de activitate, Comandamentul Special Black Friday a amendat cu 275.000 de lei unsprezece operatori economici, printre care marile magazine de electronice Altex și Flanco. Conform ANPC, in prima zi de activitate,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a pus in dezbatere publica un proiect de ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale la nivel national (POSF). Proiectul este unul…