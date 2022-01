Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) infiinteaza Comandamentul pentru Energie, ca urmare a numarului mare de reclamatii depuse de cetateni in contextul facturarii consumului de energie electrica si de gaze naturale catre consumatorii persoane fizice, se mentioneaza intr-un comunicat…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat operatorilor economici, in cadrul Comandamentului de iarna 2021, un numar de 398 de amenzi contraventionale, in valoare de aproximativ 2,8 milioane lei, potrivit unui comunicat remis joi de institutie. "Aflati sub coordonarea…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat operatorilor economici, in prima saptamana a Comandamentului de Iarna 2021, un numar de 199 de amenzi contraventionale, in valoare de aproximativ 1,1 milioane de lei, potrivit unui comunicat remis luni de institutie. In cadrul Comandamentului…