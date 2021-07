Echipele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor se afla in perioada aceasta pe litoral pentru a se asigura ca sanatatea oamenilor nu este pusa in pericol, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES.



Reprezentantii institutiei incurajeaza oamenii sa semnaleze orice neregula, pentru ca vacanta tuturor sa fie in siguranta.



"Comandamentul de pe litoral este activ in fiecare an si isi propune sa fie un model de succes pentru a veni in sprijinul consumatorilor. Intensificarea prezentei echipelor ANPC pe litoral reprezinta dorinta presedintelui ANPC, domnul Claudiu…