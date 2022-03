ANPC, despre isteria din magazine: Stocurile măresc numărul de alimente care se vor altera și vor fi aruncate Dupa ce rafturile magazinelor au fost luate cu asalt, ANPC le recomanda romanilor sa nu se lase manipulați. Stocurile facute in casa cresc cantitatea produselor care se vor strica și arunca, generand doar o cheltuiala inutila. „Ca urmare a unei discuții purtate, in cursul acestei dimineți, de catre președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), […] The post ANPC, despre isteria din magazine: Stocurile maresc numarul de alimente care se vor altera și vor fi aruncate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

