- Dupa ce rafturile magazinelor au fost luate cu asalt, ANPC le recomanda romanilor sa nu se lase manipulați. Stocurile facute in casa cresc cantitatea produselor care se vor strica și arunca, generand doar o cheltuiala inutila. „Ca urmare a unei discuții purtate, in cursul acestei dimineți, de catre…

- Romania are suficiente stocuri de alimente și produse neperisabile, a transmis, sambata, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, dupa romanii au inceput sa goleasca rafturile din magazine de ulei și faina. „Romania are suficiente stocuri de alimente și produse neperisabile. Autoritațile sunt…

- Un numar de 65 de mari magazine din toata țara au fost controlate, marți, de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) care a descoperit nenumarate nereguli și a aplicat amenzi de 750.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presa al ANPC, marți au fost verificate 65 de unitați, la…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) , Horia Constantinescu a solicitat, luni, furnizorilor de energie electrica si de gaze naturale sa emita facturile astfel incat acestea sa fie pe intelesul tututor si ca oamenii sa inteleaga unde au fost aplicate compensarea si…

- Rata anuala a inflatiei (creșterea generala a prețurilor și scaderea puterii de cumparare) va creste probabil gradual in urmatoarele luni, arata Banca Nationala a Romaniei, care estimeaza un varf al dinamicii inflatiei de 8,6% in iunie 2022, urmat de o descrestere pana la 5,9% in decembrie 2022 si apoi…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca va solicita joi Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) sa demareze un control in ceea ce priveste aplicarea legii privind compensarea facturilor si plafonarea preturilor. „Au trecut deja doua luni de zile de la aplicarea acestei…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat, luni, ca a verificat si consiliat, prin Comandamentul de Iarna 2021, in prima saptamana de activitate, 255 de operatori economici, in 3 regiuni ale tarii: Sud Muntenia Ploiesti, Nord Est Iasi si Centru Brasov. In urma actiunilor…