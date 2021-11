Paul Anghel, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), avertizeaza cumparatorii sa fie atenti in aceasta perioada, deoarece contrafacerile reprezinta un pericol real la achizitionarea bijuteriilor din metale pretioase. “Contrafacerile in domeniul metalelor pretioase sunt multe si pot imbraca diferite forme, precum imitatiile: exista mai multe metale si aliaje ce pot semana vizual cu metalele pretioase. Atunci cand sunt realizate bijuterii sau alte obiecte din aceste metale, ele ar putea induce in eroare si un ochi mai experimentat decat al consumatorului…