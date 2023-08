ANPC, cu „tunurile” pe multinaționalele care au declarat ZERO profituri ANPC efectueaza controalele la multinaționalele care au declarat ZERO profit. Ramane de vazut daca in urma acestei acțiuni se va intampla ceva concret sau va ramane o acțiune de imagine. Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a subliniat faptul ca de-a lungul vremii ne-am confruntat cu aroganța financiara a unora dintre operatorii […] The post ANPC, cu "tunurile" pe multinaționalele care au declarat ZERO profituri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, potrivit informațiilor dezvaluite recent, sunt zeci de companii, inclusiv mari lanțuri de hypermarketuri, care incearca sa fenteze statul prin neplata impozitelor pe profit. S-a ajuns astfel la o situațiue halucionanta, in care acești giganți economici sa anunțe profit zero sau profit…

- Inspectorii Comandamentului Litoral 2023 al Autoritatii Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ii cer presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, "sa inceteze orice forma de exprimare publica" cu referire la activitatea ANSVSA.

- Administratorul unei unitati din Satul de Vacanta din Constanta care a fost controlata la sfarsitul saptamanii trecute de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) susține ca nu a avut nicio plangere de toxiinfectie alimentara. Alexandru Pintea, administrator la Casa Ardeleneasca…

- Scandal in momentul in care comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat, vineri, mai multi comercianti din Satul de Vacanta din Constanta. Echipele de control au fost injurate si s-a aruncat cu mancare in comisarii institutiei, potrivit presedintelui ANPC, Horia…

- Mai multe curse Wizz Air au fost amanate, dar Protecția Consumatorilor nu poate aplica amenzi, susține șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu.Proiectul de lege PLx 776/2022 privind protecția drepturilor consumatorilor a fost adoptat de Senat, pe 14 decembrie…

- Protecția Consumatorilor avertizeaza marile magazine ca trebuie sa afișeze cu același font, culoare, caractere și marime prețul cel mai mare și prețul cel mai mic al produselor. Ordinul președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a fost publicat…

- Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a spus miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca „se mai intampla” sa existe inspectori care primesc șpaga pentru a „inchide ochii” la neregulile sesizate, iar ca vina „cea mai mare” in aceste cazuri este…

- Consiliul Concurentei a primit vineri o informare din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor cu privire la suspiciuni privind comportamentul bancilor. „Noi avem propria noastra investigatie in privinta bancilor, suspectand o crestere nejustificata a cotatiilor ROBOR. Acum, am inteles…