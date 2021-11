ANPC continua sa descopere probleme la campaniile de reduceri! Printre societatile sanctionate, si o firma din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Directiei Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) Paul Anghel explica regulile dupa care sunt fixate reducerile de preturi si le recomanda romanilor interesati de ofertele de Black Friday sa…

- Cumparatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza sa le achizitioneze si sa acorde atentie tuturor detaliilor in special in perioada marilor reduceri de preturi, cum este si Black Friday, atrage atentia directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia…

- Ample actiuni de control au fost intreprinse de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pe piata de otet din Romania. Au fost inchisi temporar doi producatori importanti din Buzau, care furnizeaza otet in marile lanturi de magazine.

- In urma unor controale efectuate de inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, peste 11 tone de oțet au fost restrase de la vanzare din marile lanțuri de magazine din țara.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ​Premierul Florin Cițu a anunțat mai multe demiteri dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, in urma caruia 7 persoane și-au pierdut viața . In afara Stelei Halichidis, managerul unitații medicale, a mai fost demis și Vlad Berbecar, președintele Autoritații Naționale de Management…

- Peste 1.250 de actiuni de control au avut loc in acest sezon estival pe Litoral si in Delta Dunarii. Valoarea sanctiunilor aplicate s-a ridicat la aproape 3 milioane de lei, spune Paul Anghel, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). „Ca in fiecare an, #ANPC…

- Achizitionarea uniformelor scolare, a altor produse textile necesare scolarilor (treninguri, hanorace, tricouri etc.) si a rechizitelor trebuie facuta numai din magazine si/sau raioane specializate, unde se elibereaza documente de cumparare, necesare in cazul depunerii unei reclamatii, este sfatul lui…

- Vehiculele confiscate pot fi cumparate fie prin licitație, fie prin sistemul de vanzare directa, scrie wall-street.ro .Ce mașini pot fi cumparate de la ANAF la licitație:- Autoturism Peugeot 807, an de fabricație 2003, motor de 2 litri diesel 106 CP, prețul de pornire al licitației este de 1331 lei,…