- Expresia ”o intorci ca la Ploiești” este foarte des folosita, insa puțini știm care este cu adevarat semnificația ei și de unde provine ea. Iata cateva lucruri mai puțin știute despre acesta expresie atat de populara:De unde provine expresia o intorci ca la PloieștiFolosita adesea și in zilele noastre,…

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au inchis pentru o perioada de șase luni agentia de turism Bonjour din Capitala, pentru ca nu a restituit contravaloarea pachetelor turistice contramandate si a continuat sa vanda si sa anuleze curse de avion, anunța marți ANPC, intr-un comunicat de presa.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a efectuat, in perioada 7-19 octombrie, actiuni de control la 305 magazine Mega Image si a aplicat, in urma neregulilor constatate, amenzi de circa 5,5 milioane lei, informeaza ANPC printr-un comunicat. „Autoritatea Nationala pentru Protectia…

- Autoritatea Nationala pentru Protecia Consumatorului anunta, miercuri seara, ca analiza de laborator confirma ca unul dintre oteturile comercializate pe piata, „Otet din Vin SEINEANA” este pe baza de acid acetic. ANPC a oprit de la comercializare produsul de la Lidl. „In urma unor verificari…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a sanctionat compania Blue Air cu peste 10 milioane de lei pentru cursele anulate incepand din 15 iunie pana in prezent. Potrivit unui comunicat de presa, concluziile cercetarilor realizate de comisarii ANPC au aratat ca au fost afectati peste 150.000…

- Ultima rețea comerciala de mari dimensiuni vizitata de inspectorii de la Protecția Consumatorilor a fost cea a Auchan. In cursul lunii septembrie 2022, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a realizat o serie de controale, pentru a verifica modul in care este respectata legislația…