Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a constatat ca Blue Air a anulat peste 11.200 de zboruri pentru care erau facute aproape 180.000 de rezervari si s-au platit peste 66,5 milioane de lei. Niciun pasager nu și-a primit banii inapoi, și nici compensațiile legale. ANPC a primit mii de reclamații in perioada imediat urmatoare ridicarii restricțiilor […]