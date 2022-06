Stiri pe aceeasi tema

- Un magazin Lidl si altul Mega Image din Bucuresti au fost amendate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu 90.000 de lei, dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care produse expirate si mizerie. De asemenea, ANPC a propus inchiderea temporara a celor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a transmis ca, luni si marti, au fost facute controale la doua magazine apartinand lanturilor Lidl si Mega Image, situate in Sectorul 1 al Capitalei, iar pentru prima data comisarii ANPC au decis ca deciziile luate sa aiba impact la nivelul magazinelor…

- In perioada 27 29 aprilie 2022, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a organizat campania de preventie si consiliere a operatorilor economici care activeaza pe litoralul Marii Negre, inainte de minivacanta de 1 Mai.Sub coordonarea presedintelui ANPC Horia Constantinescu, a vicepresedintilor…

- Comisarii de la Autoritatea Naționala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat noi amenzi in urma controalelor efectuate in Hala Obor, valoarea sanctiunilor aplicate, miercuri, fiind de 447.000 de lei. Din 39 de operatori economici controlați, la 38 au fost constatate abateri de la lege, se arata…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) continua, in aceasta perioada, supravegherea pieței, in contextul intesificarii comercializarii produselor preferate de romani, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Astfel, la nivelul intregii țari, conform tematicii specifice…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de peste 380.000 de lei comerciantilor de oua in cadrul unor controale care au avut loc marti, 12 aprilie, se arata intr-un comunicat al institutiei. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a mai menționat…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat modul in care se comercializeaza ouale in Romania, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Au fost intreprinse, intr-o singura zi, 114 acțiuni de control, in toata țara, aplicandu-se, pana la acesta ora, amenzi contravenționale…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC intensifica, in perioada sarbatorilor pascale, supravegherea pietei.Astfel, ca parte a tematicii de control, la nivelul intregii tari, initiate de presedintele ANPC, Horia Constantinescu si coordinate de directorul general, Paul Anghel, pe 12…