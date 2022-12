ANPC anunta ca a amanat pentru martie 2023 termenul pana la care restaurantele trebuie sa ofere informatii detaliate din meniuri/ Initial, decizia urma sa intre in vigoare in decembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca a amanat pentru martie 2023 termenul pana la care restaurantele trebuie sa oferte informatii detaliate din meniuri. Initial, decizia urma sa intre in vigoare in decembrie. ANPC a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca…

- ANPC a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca in urma consultarilor cu structurile asociative si patronatele din HoReCa cu privire la termenul de aplicare a prevederilor Ordinului Presedintelui ANPC nr. 201/2022, conducerea institutiei a decis amanarea acestuia pentru 15 martie 2023. “Prevederile…

- Ce informații sunt obligate restaurantele sa ofere clienților, din 20 decembrie. Iata ce trebuie sa conțina meniurile Reprezentanții Info Cons au anunțat ca Protecția Consumatorilor in Romania face un pas important in informarea transparenta și detaliata a cetațenului consumator cu privire la produsele…

- Din 15 noiembrie 2022, firmele vor putea solicita sa fie controlate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și daca se vor gasi nereguli, nu vor fi sancționate, dar vor avea un termen in care sa rezolve problemele constatate. Este vorba despre un „control de fond voluntar” inițiat…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inițiat in premiera, in acest domeniu de activitate, dupa modelul practicat de alte instituții ale statului, strategia speciala de pregatire a operatorilor economici, prin control de fond voluntar inițiat de aceștia, care va intra in vigoare…

- ANPC a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca, in urma controlului desfasurat in luna iulie la Hotelul Ambasador din Bucuresti, comisarii institutiei au gasit mai multe nereguli in camerele unitatii de cazare, iar zilele trecute a fost facuta o noua verificare, prilej cu care a fost…

- Comunicatele emise de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vor conține numele operatorilor economici sancționați in urma controalelor realizate de instituție, atunci cand constatarile comisarilor, care pot afecta sanatatea, viața sau interesele economice ale consumatorilor pot…

