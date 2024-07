Stiri pe aceeasi tema

- Sase locatii de pe litoral, printre care Shaormeria Baneasa sau Simigeria Matei, au avut activitatea oprita temporar de comisarii de la Protectia Consumatorilor. Neregulile gasite in urma verificarilor de sambata au dus la inchiderea temporara si la amenzi usturatoare in judetul Constanta.In data de…

- Atenție mare pentru cei care locuiesc la bloc. Un gest aparent banal le poate aduce amenzi de pana la 10.000 lei. De ce trebuie sa țina cont romanii care stau intr-un apartament și cum pot obține autorizație pentru a-și pune in aplicare ideile. Cei care locuiesc la bloc risca amenzi usturatoare Cei…

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi in valoare de 396.000 de lei unor unitati de alimentatie publica in urma neregulilor descoperite, in perioada 1 – 6 iulie 2024, in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2024, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfașurat, in cadrul Comandamentului Litoral 2024 – structura special creata de instituție pentru monitorizarea pieței in zona de vacanța de pe malul Marii Negre -, impreuna cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial ISCIR și ai Primariei…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi in valoare de aproape 1,5 milioane de lei. Mai mulți operatori economici specializati in comercializarea de autovehicule noi sau second hand au fost sancționați, dupa ce au prezentat mai multe abateri de la normele legale. ANPC…

- Reprezentanții Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au efectuat controale la agenții economici din Aeroportul Otopeni și au aplicat amenzi in valoare de aproape 370.000 de lei. Ce nereguli au descoperit aceștia? La sfarșitul lunii mai 2024, ANPC a organizat o sesiune de consiliere…

- Reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat agentii economici din Aeroportul Otopeni si au dat amenzi de aproape 370.000 de lei. Printre neregulile gasite se numara vitrine si spatii de depozitare cu mizerie, nerespectarea temperaturii recomandate pentru…

- Restaurante inchise ANPC a inchis temporar mai multe restaurante de pe Aeroportul Otopeni in urma unui control, potrivit unui mesaj publicat pe o rețea de socializare de consultantul in domeniul confidențialitații datelor Tudor Galoș. „A venit ANPC la aeroport și a inchis tot ce e crașma. Mancați și…