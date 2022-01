”Comandamentul pentru Energie – structura special creata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), aflata sub directa coordonare a presedintelui institutiei, Mihai Culeafa, si a directorului general Paul Anghel – verifica modul in care unele companii furnizoare de energie electrica si gaze naturale au respectat legislatia in vigoare si drepturile consumatorilor persoane fizice, dar si felul in care acestea au reactionat, ca urmare a controalelor ANPC intreprinse. Astfel, pana in acest moment, comisarii ANPC au finalizat 94 de actiuni de control , in intreaga tara, alte 100…