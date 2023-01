Stiri pe aceeasi tema

- Mancare cu mucegai, alimente expirate și pereții plini de igrasie au fost gasite intr-un afterschool, din București de angajații Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor care l-au inchis. ANPC a aplicat și o amenda. Afterschool-ul a primit o amenda de 22 de mii de lei, la capatul mai multor…

- Mancare cu mucegai, alimente expirate și pereții plini de igrasie. Sunt cateva dintre neregulile descoperite intr-un afterschool din Capitala, de comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor care au și suspendat activitatea acolo. ANPC a aplicat și o amenda.

- Mizerie, alimente pastrate in conditii insalubre, frigidere ruginite, pline de praf, igrasie si mucegai. Sunt doar cateva dintre neregulile descoperite de inspectorii de la Protectia Consumatorului in mai multe camine de batrani din judetul Cluj. Au fost aplicate 4 amenzi in valoare totala de 120.000…

- Inceputul de an i-a prins in offside pe comercianții din zona food court-ului Iulius Mall Cluj. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au suspendat temporar activitatea in șapte fast food-uri și au propus inchiderea altor doua pentru o perioada cuprinsa intre 6 luni și un an.

- Protecția Consumatorului a inchis, vineri, patru operatori de la Targul de Craciun din Constanta au fost inchisi temporar de comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor, dupa ce in urma controalelor au fost gasite mai multe nereguli, scrie Ziua de Constanța . Inspectorii au descoperit…

- O cunoscuta cherhana din localitatea Vadu, județul Constanța, a fost inchisa temporar de inspectorii de la Protecția Consumatorului, care au gasit produse expirate, unele chiar din 2019. Descinderea CJPC a avut loc dupa ce procurorul Teodor Nița, tatal ta

- Unitatea fusese inchisa pana la remedierea unor nereguli gasite de inspectori, precum alimente expirate, gandaci sau rugina in spatiile de depozitare. Dupa ce a fost gasita deschis, localul a fost amendat cu 6.000 de lei, iar autoritațile vor propune inchiderea definitiva, scrie News.ro . CJPC Constanta…

- In urma unei sesizari, inspectorii de la Protecția Consumatorilor au mers in control joi, 17 noiembrie 2022, la restaurantul Delfinul din Constanța. La fața locului s-au descoperit gandaci și utilizare de ustensile neprofesionale.