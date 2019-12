ANPC: Am primit cu 32% mai putine reclamatii de Black Friday fata de anul trecut

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a primit 540 de reclamatii anul acesta in urma sezonului de reduceri Black Friday, cu 32% mai putine decat anul trecut, cand au fost inregistrate 795 de sesizari, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Paul Anghel, directorul general al autoritatii.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a primit deja plangeri cu privire la practici ilegale ale comerciantilor in sezonul de reduceri Black Friday din luna noiembrie, iar principalele nereguli reclamate sunt legate de faptul ca pretul nu era de fapt redus asa cum sustinea magazinul…

- Reducerile mari de pret, intr-o anumita perioada, sunt binevenite atat pentru consumatori, cat si pentru operatorii economici. Pentru a beneficia de aceste reduceri, fara sa le fie afectate interesele economice, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a primit dupa campania de Black Friday din 2018 aproape 800 de reclamatii, printre motivele invocate find acela ca produse achitate nu au fost livrate, pretul incorect sau chiar mai mare decat cel anterior, refuz de a primi produsul returnat.

- BLACK FRIDAY 2019. Vanzarile cu pret redus, indiferent de tipul acestora - soldare, lichidare, vanzari promotionale - trebuie sa respecte o serie de reguli, printre care si aceea conform careia pretul redus trebuie sa fie inferior pretului de referinta, adica celui mai scazut pret practicat in acelasi…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a emis marti decizia de suspendare a activitatii in Hala Veche Obor si discuta miercuri cu operatorii economici pentru a imbunatati situatia, in urma controalelor efectuate duminica, potrivit unui comunicat al institutiei remis AGERPRES. "In…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vrea sa stopeze practicile inselatoare conform carora consumatorii nu sunt informati in mod corect, complet si precis asupra produselor si serviciilor oferite in cadrul unor campanii promotionale. In acest sens, ANPC propune spre consultare…