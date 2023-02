Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia ARN mesager, care, practic, invața organismul sa se atace singur, va ajunge sa fie utilizata in toate vaccinurile existente, avertizeaza medicii. Deja cercetatorii americani din Big Farma lucreaza la un vaccin antigripal cu tehnologie ARN mesager, care ar acoperi toate tulpinile existente…

- ANPC a transmis ca a fost facuta o actiune de control la caminul pentru varstnici administrat de SC Residence Ganesh SRL.Echipele de control au descoperit mai multe abateri, printre care: modificarea starii termice a produselor; folosirea unor produse alimentare cu data limita de consum/data durabilitatii…

- Un after school din Bucuresti a fost inchis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor dupa ce au fost gasite produse expirate, mizerie, iar blocul alimentar functiona fara autorizatie sanitar-veterinara. De asemenea, in acest caz a fost sesizat Serviciul de Investigare a Criminalitatii…

- Cele mai mari lanțuri de restaurante fast food din Romania fura ca in codru. Cel mai mult la gramajul carotfilor și la sucuri. Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Municipiul București (CPCMB) a desfașurat, in primele zile ale acestui an, acțiuni de control la doua cunoscute lanțuri de fast-food…

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor au facut un control la restaurante McDonalds și KFC din București, unde au constatat ca porțiile de cartofi erau mai mici decat gramajul afișat sau ca paharele cu sucuri erau umplute sub nivelul inscris. Au fost date amenzi de 15.000 de lei și s-a decis suspendarea…

- Economie Soft-ul bate legea: Multe restaurante nu aplica legislația privind impozitarea bacșișului ianuarie 4, 2023 13:35 Haosul creat de implementarea legislației privind impozitarea bacșișului se datoreaza faptului ca o mare parte dintre restaurante și localuri nu au reușit sa aplice in timp util…

- Deși vanzarea și servirea de mancarea expirata este, din pacate, o practica des intalnita in unitațile de alimentație publica din Romania, un restaurant a ținut sa intre in istoria amenzilor ANPC. Avea in frigidere alimente expirate de nu mai puțin de 3 ani. Restaurantul Moessia din Vadu a fost inchis…

- ANPC a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca a fost realizat un control la Pizza Bonita (SC Matteo Grup SRL), din cadrul mall-ului Park Lake din Bucuresti, si la restaurantul AZR Lebanese (S.C. Sefrina SRL), din Sectorul 2 al Capitalei. Comisarii ANPC au gasit mai multe abateri, printre…