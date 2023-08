Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a finalizat prima acțiune de verificare a marketing-ului practicat de influenceri pe platformele online de socializare. Scopul acțiunii a fost acela de a contracara difuzarea prin intermediul rețelelor sociale a unor mesaje care nu prezinta in mod transparent natura lor promoționala, mai exact ca la televizor. Publicitatea pe rețelele de socializare trebuie marcata corespunzator și nu mascata in timpul clipurilor realizate, spun reprezentanții ANPC. In acest an, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a trimis scrisori de informare…