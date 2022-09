Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a transmis, vineri, ca a verificat garniturile de tren de la Revizie Vagoane Bucuresti Basarab si Revizie Vagoane Bucuresti Grivita. ”Se termina o saptamana, nu fara peripetii. Am revenit in tren, nu ca sa ne plimbam, ci ca sa il verificam. Este greu de imaginat ca, dupa ce am desfasurat o actiune,…

- CFR Calatori a primit o amenda de 30.000 de lei din partea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, in urma unor controale facute de inspectori la garniturile de tren de la Revizie Vagoane Bucuresti Basarab si Revizie Vagoane Bucuresti Grivita, anunța vineri instituția, intr-un comunicat…

- Cincizeci de magazine Auchan din toata tara au fost amendate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu 750.000 de lei, iar 14 dintre acestea au fost inchise temporar. Printre neregulile descoperite de echipele de control au fost fructe si legume mucegaite, ustensile…

- In urma cercetarilor intreprinse asupra reclamațiilor depuse de consumatori, pana in acest moment, la nivelul intregii țari, referitoare la modul in care sunt calculate facturile la energie, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a tras cateva concluzii cu caracter general. Cauzele…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi in valoare de peste 3,5 milioane de lei la magazine Penny, dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care alimente expirate, vitrine frigorifice cu praf si insecte, spatii de depozitare neigienizate. Zeci…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat 265 de magazine Lidl cu peste 3,5 milioane de lei, printre neregulile descoperite aflandu-se produse expirate, mizerie si insecte. De asemenea, 24 de magazine Lidl au fost inchise. ANPC a transmis, miercuri, ca…