ANPC a oprit 20 de vehicule ale STB pentru a mai intra pe traseu din cauza unor defecte grave

- Echipele de control, in frunte cu șefii instituției, președintele ANPC, Horia Constantinescu și vicepreședintele Mihai Culeafa, au verificat depourile și autobazele STB de la Victoria, Dudești, Giurgiului, Militari, Berceni, Titan etc, a transmis ANPC intr-un comunicat.Au fost controlate tramvaiele,…

- Simona Halep a invins-o pe Sorana Cirstea, scor 6-1, 6-4, si a castigat duelul 100% romanesc din optimile de la Indian Wells. Dupa aceasta partida, Simo e sigura ca ramane cea mai bine clasata romanca din clasamentul WTA. Simona Halep, cea mai bine clasata romanca din clasamentul WTA dupa victoria cu…

- Presedintele Volodimir Zelenski a promis ca va ramane in capitala Ucrainei, Kiev, in ciuda razboiului care continua in a 13-a zi.„Stau la Kiev”, a spus el intr-un mesaj video , adaugand ca nu se va ascunde si ca nu se teme de nimeni. „Astazi este a douasprezecea noapte a luptei noastre, a apararii…

- Inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi totale de 49.000 de lei dupa ce au gasit o serie de nereguli, inclusiv comercializarea de produse expirate și fructe și legume cu mucegai, in cadrul unor controale efectuate luni in doua supermarketuri ale retailerilor…