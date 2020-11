ANPC a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin care reglementează comercializarea de măști Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a lansat in dezbatere publica, pe 26 noiembrie 2020, Proiectul de Ordin privind stabilirea condițiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza, pe piața naționala, acoperitoare faciale de utilizat in colectivitate. Acest proiect a fost realizat ca urmare a rezultatelor parțiale centralizate in urma verificarilor efectuate de comisarii ANPC pe piața de maști din Romania, care atesta faptul ca mai mult de jumatate din aceste produse prezinta diverse neconformitați, cantitate ajungand la aproximativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Multe din maștile de protecție pe care le gasim la vanzare pe piața nu sunt conforme și nu ne protejeaza de o eventuala infecție cu coronavirus. Afirmațiile au fost facute de ministrul Economiei, Virgil Popescu. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, se arata dezamagit de calitatea maștilor de protecție…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța ca inca 4 notificari ale Romaniei, in ceea ce privește alerte de maști neconforme de pe piața, au fost preluate de Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene The post Maști cu probleme pe piața din Romania.…

- Romania a emis, prin sistemul RAPEX, patru alerte de masti neconforme aflate pe piata, provenite din China, care poarta marcajul CE, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). ‘Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor anunta ca inca 4 notificari ale…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța ca inca 4 notificari ale Romaniei, in ceea ce privește alerte de maști neconforme de pe piața, au fost preluate de Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX, potrivit Mediafax. Mihai…

- Romania a emis, prin sistemul RAPEX, o alerta pentru masti neconforme aflate pe piata, care poarta marcajul CE, dar nu sunt certificate, a anuntat, Paul Anghel, director general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).

- Romania a emis o alerta pentru masti neconforme aflate pe piata, care poarta marcajul CE, dar nu sunt certificate, a anuntat, vineri dimineata, pe Facebook, Paul Anghel, director general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).

- In acest context, APC a atras atentia Ministerului Sanatatii ca in Romania se vand masti de protectie care induc in eroare consumatorii in privinta protectiei asigurate de aceste produse impotriva SARS-CoV-2. "In actualul context sanitar de crestere alarmanta a numarului de imbolnaviri cu…

- Una din cinci masti folosita de catre romani pentru protectia in fata raspandirii virusului SARS-Cov-2 este masca fashion, avertizeaza reprezentantii Asociatiei Pro Consumatori (APC), potrivit Agerpres.Cu privire la mastile fashion, APC face o serie de precizari pentru consumatori: sunt lavabile, reutilizabile…