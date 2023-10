Inspectorii ANPC au efectuat controale la mai multe supermarketuri Kaufland din Romania. Au amendat cu peste 1,7 milioane de lei, 65 de magazine Kaufland din toata tara, in cadrul unei actiuni desfasurate intr-o zi. In urma controalelor a fost inchisa temporar zona de alimentatie publica, pentru 49 de magazine, pana la remedierea deficientelor. Au gasit […] The post ANPC a intrat „tare” in Kaufland. Amenda uriasa, de aproape 2 milioane de lei. Ce nereguli au gasit inspectorii? first appeared on Ziarul National .