Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 12.12.2022, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC infiinteaza structura speciala de control ndash; Comandamentul de iarna ndash; care, in premiera, in acest an, va acoperi zone destinate vacantei albe din 6 zone ale tarii.Comandamentul de iarna 2022 se va afla sub directa…

- O familie de americani a postat pe Youtube mai multe clipuri din excursia lor in Romania, care au devenit virale. Ei au vizitat printre altele, Cluj, Turda, Maramureș, București, Brașov sau Bran.

- Centrul Infotrafic informeaza ca luni dimineata sunt semnalate conditii de ceata densa, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe multe drumuri chiar si sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din 20 de judete. Este vorba de Maramures, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Alba, Covasna, Brasov,…

- „Iți dorești sa te instruiești, sa ai grad militar, dar sa ai și o viața obișnuita, de civil? Ministerul Apararii Naționale organizeaza o noua campanie de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei.…

- IN CAUTARE… Peste 400 de locuri de rezerviști voluntari (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați) au ramas disponibile, potrivit unui comunicat al MApN transmis vineri, in unitați militare din București și județele Arad, Argeș, Bacau, Bistrița-Nasaud, Braila, Brașov, Cluj, Constanța,…

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza, in perioada 24 octombrie – 11 noiembrie, o noua campanie de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei pe locurile ramase neincadrate in 2022. Astfel,…

- Specialiștii Administratiei Bazinale de Apa Someș-Tisa au inceput verificarile barajelor incadrate in categoriile de importanța C și D din județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Nasaud și Salaj. Aceștia verifica stadiul reglementarii privind siguranța in exploatare, modul de indeplinire a masurilor…

- Romanii se gandesc cu ingrijorare la iarna ce va urma și la facturile pe care le vor plati pentru incalzire pe masura ce Europa incearca sa se delimiteze tot mai mult de gazul rusesc, insa situația ar putea sa nu fie așa neagra cum este conturata.In jur de 1,1 milioane de apartamente din Romania…