Stiri pe aceeasi tema

- Comercianții din incinta Complexului Agroalimentar “Piața Delfinului”, din sectorul 2 al Capitalei, s-au trezit la ușa cu inspectorii de la Protecția Consumatorilor, iar in urma recentelor controale s-au dat amenzi de aproape 100.000 de lei și doua avertismente. A fost vorba despre o acțiune derulata…

- Fostul investitor de la FC Dinamo București, Ionuț Negoița, a inchis definitiv Rin Grand Hotel pentru turiști și-l va transforma, integral, in bloc de apartamente. Rin Grand Hotel, situat langa Targul de mașini Vitan, a fost deschis in 2007, in urma unei invistiții de aproximativ 60 de milioane de euro,…

- Frații Robert (49 de ani) și Ionuț Negoița (47) au decis sa transforme in apartamente ultimele camere din Rin Grand Hotel care erau inchiriate in regim hotelier. Hotelul din sud-estul Capitalei, ridicat in 2007, cu 1.459 de spații de cazare la lansare, va fi complet transformat intr-o cladire de aprtamente,…

- Unicul magazin Gucci din Bucuresti, aflat la parterul hotelului Athenee Palace Hilton, s a inchis. Aceasta este prima mare iesire din retailul de lux din Romania din 2022, informeaza Wall Street.ro. Magazinul Gucci din Bucuresti apartinea familiei de antreprenori romani Calagiu. Potrivit reprezentantilor…

- Familia Calagiu a inchis magazinul Gucci de la parterul hotelului Athenee Palace Hilton din Bucuresti, marcand iesirea brandului dupa 11 ani, arata ZF. Inchiderea reprezinta unul dintre cele mai importante evenimente de pe piata de lux din Romania.

- Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, presedinte al PNL Bucuresti, il critica pe noul premier liberal Nicolae Ciuca, afirmand ca nu a reusit sa aiba un dialog cu acesta pe mai multe teme care ar fi de interes.

- Potrivit ANPC, echipe de control ale Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov au facut, marti, ample verificari privind respectarea prevederilor legale din domeniu la Halele Centrale Obor din Capitala. Au fost controlati 26 de operatori economici, carora…

- 26 de operatori economici care vindeau alimente la punctul comercial Halele Centrale Obor au fost controlați marți, 23 noiembrie, de comisarii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor. In urma verificarilor, s-au constatat nereguli grave, s-au dat amenzi, iar ANPC a propus inchiderea…