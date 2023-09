Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Vest au dispus inchiderea temporara, pana la remedierea neregulilor constatate, a restaurantului Taverna Racilor din Timișoara. Lanțul de restaurante a fost in ultimele zile in vizorul inspectorilor, pana acum fiind…

- Inca un restaurant Taverna Racilor a fost inchis! Pescobar este la pamant: Totul sta in puterea unui singur om, cum decide nenea HoriaInca un restaurant Taverna Racilor a fost inchis. Pescobar, pe numele sau real Paul Nicolau, se afla in acest moment in mijlocul unui scandal de proporții, dupa ce…

- ANPC a inchis restaurantul Taverna Racilor din Herastrau, dupa ce a gasit sute de kilograme de mancare stricata și bucataria plina de rugina. Dar haideți sa vedem ce prețuri mari erau in acest restaurant! „Tin racii intr-o plasa scufundata in apa. E un sistem pe care l-am vazut in Anglia si in Belgia,…

- Taverna Racilor, restaurantul din Herastrau al lui „Pescobar” a fost inchis de ANPC! Inspectorii au gasit nereguli grave: produse expirate, mizerie, muste, lipsa autorizatiei de la Primarie.

- Cunoscutul local ”Taverna Racilor” din Herastrau a fost inchis de catre inspectorii de la Protecția Consumatorului din București Ilfov. Paul Nicolau ”Pescobar”, șeful rețelei ”Taverna Racilor” a explicat intreaga situație și a spus ca totul s-a datorat faptului ca la una dintre mașinile care transportau…

- De numele lui Paul Nicolau se leaga unul dintre cele mai cunoscute restaurante din București, afacere care a pornit din pasiunea pentru fructele de mare. Pe langa faptul ca este un personaj influent, Paul Nicolau este și un milionar controversat. In trecut, a avut probleme cu legea, dupa ce a fost prins…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului a inchis restaurantul lui „Pescobar” din Herastrau. Astfel, inspectorii au fost șocați de mizeria in care era pregatita mancarea intr-unul dintre cele mai cautate restaurante din Capitala. Tavrena racilor a fost inchis. Ce nereguli a descoperit ANPC…

- Inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor au inchis pentru o perioada de la 6 luni la un an restaurantul Taverna Racilor din Herastrau, dupa ce au gasit nereguli și au aplicat amenzi la toate controalele pe care le-au facut pe parcursul verii. ANPC a publicat imagini cu scoici…