- Locurile de joaca au fost date in exploatare in perioada 2019-2020 și sunt administrate de Administrația Domeniului Public sector 1. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate sancțiuni in valoare de 12.000 lei. Abaterile de la legislația in vigoare in domeniu constatata au fost: – lipsa autorizarii…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, preia interimar conducerea organizației liberale din Sectorul 4 al Capitalei, dupa ce actualul lider renunța la funcțiile politice pentru a fi numit la ANCOM, au declarat luni surse liberale pentru Știripesurse.ro.Deputatul Pavel Popescu, lider PNL Sector…

- Parinții elevilor de la o unitate de invațamant din Sectorul 2 al Capitalei s-au revoltat deoarece au trebuit sa stea la coada mai multe ore pentru a inscrie copiii la programul "Scoala dupa scoala", organizat de Ministerul Educatiei si Primaria Capitale

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului a inchis restaurantul lui „Pescobar” din Herastrau. Astfel, inspectorii au fost șocați de mizeria in care era pregatita mancarea intr-unul dintre cele mai cautate restaurante din Capitala. Tavrena racilor a fost inchis. Ce nereguli a descoperit ANPC…

- O seara obișnuita de joaca s-a transformat intr-un incident șocant pentru o fetița care se juca intr-un parculeț din Sectorul 6 al Bucureștiului. In data de 7 august 2023, in jurul orei 20:55, autoritațile au fost alertate prin intermediul numarului de urgența 112 cu privire la un incident teribil petrecut…

- Potrivit sursei citate, decizia a fost luata dupa ce, in urma verificarilor, a fost descoperit faptul ca aparatele de joaca din respectivele spații destinate copiilor sunt deteriorate ca urmare a vandalizarii acestora și nu mai puteau fi folosite in siguranța. Din acest motiv, Sectorul 4 al Municipiului…

- Un centru rezidential din Sectorul 1 al Capitalei, unde se aflau 17 beneficiari, a fost inchis temporar dupa ce au fost descoperite mai multe nereguli. Prefectul Rares Hopinca a dispus un control la un centru rezidential din Sectorul 1, despre care existau indicii ca ar functiona fara licenta si unde…

- Politistii si reprezentantii altor institutii, fac, duminica, verificari la un centru pentru varstnici din Bucuresti care ar functiona clandestin. „Astazi, in urma unei sesizari a reprezentanților mass-media (DIGI 24), se fac verificari la un centru pentru varstnici. In sesizare se anunța ca acest centru…