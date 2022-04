Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a intensificat, in ultima perioada, supravegherea pieței, in ceea ce privește comercializarea produselor care se vor afla pe mesele rom,anilor de Sarbatorile de Paști. Astfel, ca parte a tematicii de control, la nivelul intregii țari, initiate…

- Potrivit ANPC, a fost intensificata, in ultima perioada, supravegherea pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor de Sarbatorile de Pasti, iar miercuri au fost facute verificari in Hala Obor din Capitala. Astfel, echipe de control ale Comisariatelor Regionale de Protectie a Consumatorilor…

- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi de peste 1,9 milioane de lei in urma unor controale facute in toata tara. De asemenea, au fost confiscate peste 1,6 tone de produse alimentare, in special carne si produse din carne. O actiune…

- Potrivit ANSVSA, in perioada 28 martie – 14 aprilie, inspectorii au facut, la nivel national, controale oficiale privind modul in care sunt respectate conditiile sanitare veterinare in 6.286 de obiective din sectorul alimentar (carmangerii, macelarii, pescarii, unitati de alimentatie publica, hipermarketuri/supermarketuri,…

- In cursul zilei de luni, 28 februarie 2022, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat ca efectueaza mai multe controale la benzinariile Lukoil si Gazprom, precum și la lanțul de magazine Berezka. In acest sens, comisarii ANPC au constatat nereguli și au fost aplicate amenzi…

- Tu știi ce mananci? Este intrebarea pe care ar trebui sa ne-o adresam cu toții inainte de a merge la cumparaturi. In ultima vreme a plouat cu amenzi din cauza neregulilor gasite de inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) intr-o sumedenie de supermarketuri. Insa pe langa…

- Produse expirate, tinute in conditii improprii, si mizerie sunt cateva dintre neregulile gasite marți, 8 februarie de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la mai multe magazine in Piata Delfinul din Bucuresti, in urma unor controale. Inspectorii au dat amenzi in valoare de aproape…

- Mai multi operatori economici care isi desfasoara activitatea in incinta centrului comercial Sun Plaza din Capitala au fost sanctionati cu amenzi in valoare de 117.000 de lei, iar activitatea a patru dintre ei a fost oprita temporar, a anuntat marti, intr-un comunicat de presa, Autoritatea Nationala…