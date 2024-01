Stiri pe aceeasi tema

- ”Delgaz Grid, companie membra a Grupului E.ON Romania, finalizeaza un proiect de investitii finantat din fonduri europene prin care statiile de transformare Husi, Stanilesti, Vetrisoaia, Falciu, Murgeni au fost modernizate prin inlocuirea unor echipamente de inalta si medie tensiune. De asemenea, au…

- Județul Vrancea se confrunta cu un trafic de coșmar, iar zeci de mașini au ajuns in șanț și sunt acoperite de zapada, intre localitațile Paunești și Domnești. Un martor ocular avertizeaza șoferii sa circule cu grija in zona respectiva, unde condițiile meteo au determinat producerea mai multor incidente…

- Se circula in conditii de iarna pe mai multe drumuri din judetele Bacau, Botosani, Braila, Buzau, Covasna, Gorj, Harghita, Iasi, Maramures, Neamt, Vaslui si Vrancea, precizeaza Centrul InfoTrafic al IGPR, intr-un raport transmis luni, 8 ianuarie, la ora 7.00.Avand in vedere vizibilitatea redusa, ninsoarea…

- ”Rata sinuciderilor a scazut in perioada 2008-2022, de la 11 decedati la 100.000 de locuitori in anul 2008, la 8,9 in anul 2022, rata medie anuala de crestere din aceasta perioada fiind de -1,48%. Prin mentinerea ratei medii anuale de crestere din perioada 2008-2022, la nivel national, tinta de reducere…

- De la primele ore ale zilei de sambata ploua și ninge in toata Romania. La București, ploaia nu s-a oprit de vineri noapte, ingreunand traficul rutier, iar in unele zone din țara, mai multe mașini au ramas blocate pe drumurile acoperite de zapada.Aproape jumatate din țara se afla astazi, 18 noiembrie,…

- Eveniment Brațarile electronice de supraveghere vor fi folosite in Teleorman, incepand din 2024 noiembrie 7, 2023 11:39 Potrivit Sindicatului Polițiștilor Europeni Europol, crește numarul județelor in care va fi implementat sistemul de monitorizare electronica incepand cu anul 2024, iar printre ele…

- Județul Maramureș se va alatura și el județelor unde va fi folosita brațara electronica pentru supravegherea infractorilor. E drept ca mai avem de așteptat ceva timp, dar important este ca și la noi vor fi folosite acest tip de brațari. Guvernul Romaniei a decis sa extinda implementarea acestui sistem…

- Un numar de 103 cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, de la inceputul perioadei de supraveghere si pana in 26 octombrie, 82 fiind confirmate. Totodata, au fost raportate 12 decese din aceasta cauza, arata Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit Institutului…