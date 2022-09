Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) face controale dupa ce a crescut numarul de reclamații inregistrate de la consumatori in ceea ce privește modul de calculare a facturilor la energie electrica.”Controalele comisarilor ANPC se deruleaza la furnizorii de energie electrica și…

