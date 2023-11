Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de 6,3 milioane de lei unor magazine care fac parte din lanturile de retail Auchan si Penny, din intreaga tara. La inceputul lunii noiembrie 2023, s-au derulat o serie de actiuni de control la 350 de unitati, parte a lanturilor…

- CRPC RNV Cluj prin CJPC Bistrița-Nasaud a desfașurat, in ultimele zile, o ampla campanie de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legale in vigoare, in domeniu, in magazinele operatorului economic SC Lidl Discount SRL. Au fost verificate cele 4 locații din județul Bistrița-Nasaud,…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Giurgiu a transmis miercuri, printr-un omunicat de presa, ca a verificat supermarketul Supeco Investment SRL. Echipele de control au descoperit mai multe nereguli printre care: comercializarea unor legume si fructe cu caracteristici organoleptice…

- Kaufland a fost amendat cu 1,7 milioane de lei de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in timpul unei ample actiuni de control la 65 de magazine apartinand lantului, la nivelul intregii tari, relateaza Agerpres . Potrivit unui comunicat al ANPC, in urma abaterilor constatate,…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat cu peste 1,7 milioane de lei, 65 de magazine Kaufland din toata tara, in cadrul unei actiuni desfasurate intr-o zi. In urma controalelor a fost inchisa temporar zona de alimentatie publica, pentru 49 de magazine, pana…

- Reprezentantii ANPC au anuntat luni, printr-un comunicat de presa, ca in sezonul estival, comisarii institutiei au desfasurat 2.120 de actiuni de control la malul Marii Negre. Acestea au fost structurate astfel: produse alimentare – 260, produse nealimentare – 467, servicii alimentare (alimentatie…

- ANPC anunta, joi, ca verificarile sunt inca in curs la 35 dintre cei 56 de operatori economici vizati in timpul controlului care a avut loc miercuri. Pana acum s-au aplicat amenzi in valoare de 240.000 lei, 3 avertismente si s-a dispus: oprirea definitiva de la comercializare a aproximativ 4 tone produse…