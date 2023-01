Stiri pe aceeasi tema

- CJPC Constanta a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa ca in urma unei sesizari online a fost facut un control la SC Fast Food Gara SRL – Fast Food “La snitzel”. Echipele de control au gasit insecte vii si moarte (gandaci si muste), cosuri de colectare a deseurilor menajere fara capac si pedala,…

- ANPC a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in zilele de miercuri si joi au avut loc actiuni de control la operatorii economici care desfasoara activitati comerciale, in domeniul produselor alimentare sau de alimentatie publica, in zona Pietei Unirii din Sectorul 3 al Capitalei. “Prioritizam…

- Supermarketul unde se vindea cea mai ieftina carne de porc din Capitala a fost sancționat de comisarii de la Protecția Consumatorilor Municipiul București cu o amenda de 20.000 lei, fiind și inchis temporar. Este vorba de Supermarket La Cocos, situat in apropierea celebrului targ Vitan – Barzești, care…

- ANPC a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca a fost realizat un control la Pizza Bonita (SC Matteo Grup SRL), din cadrul mall-ului Park Lake din Bucuresti, si la restaurantul AZR Lebanese (S.C. Sefrina SRL), din Sectorul 2 al Capitalei. Comisarii ANPC au gasit mai multe abateri, printre…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat cu 50.000 de lei un restaurant si o pizzerie din Capitala, dupa ce au depistat mai multe nereguli, printre care insecte moarte in frigider, comercializarea unor produse alimentare fara elemente de identificare sau a unor…

- ANPC a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca a fost controlat un operator economic care activeaza in domeniul panificatiei, in Cartierul Rahova, Bucuresti – SC Ross Pan SRL- “Brutarie”. Comisarii ANPC au gasit, in urma verificarilor, folosirea unor materii prime cu insecte vii si moarte…

- ANPC a transmis, luni, ca in urma unei reclamatii a fost facuta o actiune de control la operatorul economic SC Adyole Clean Service SRL (Strand Berceni), din Bucuresti. In urma verificarilor, comisarii ANPC au descoperit mai multe nereguli, printre care folosirea unor materii prime, semipreparate…