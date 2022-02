Potrivit ANPC, marti au fost verificate 65 de unitati, la nivel national, apartinand lanturilor de magazine: Mega Image, Penny, Profi, Cora, Auchan, Carrefour si Lidl si in toate au fost gasite nereguli. Cele mai frecvente deficiente au fost vanzarea unor produse expirate, comercializarea unor produse in afara datei durabilitatii minimale care prezentau insecte in ambalaj, produse congelate care aveau culoarea modificata si acumulari de gheata in ambalaj, fructe si produse din carne cu urme de mucegai. FOTO: ANPC De asemenea, comisarii ANPC au gasit spatii de expunere a produselor preambalate…