Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a anuntat ca, joi, au fost controlate sapte magazine apartinand lantului de retail SC Rewe Romania SRL (Penny), din sectoarele 2, 3 si 6 si din comuna Popesti Leordeni, judetul Ilfov. Comisarii ANPC au descoperit in magazine legume si fructe cu urme de mucegai si lovituri mecanice, produse…

- Noi amenzi aplicate retailerului Mega Image dupa controale in patru magazine din sectorul 2 si din Popesti Leordeni. Au fost gasite alimente cu mucegai si produse expirate. „In urma sesizarilor primite de la consumatori, actiunile de control intreprinse de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- „In urma sesizarilor primite de la consumatori, actiunile de control intreprinse de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la marile magazine se desfasoara in continuare. Alte patru supermarketuri Mega Image, situate in sectorul 2 si in comuna Popesti Leordeni, au fost verificate…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a verificat 4 supermarketuri Mega Image, din sectorul 2 si din comuna Popesti Leordeni, iar pentru neregulile constatate in urma controlului a aplicat amenzi contraventionale in valoare de 68.000 lei, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. …

- "In urma sesizarilor primite de la consumatori, actiunile de control intreprinse de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la marile magazine se desfasoara in continuare. Alte 4 supermarketuri Mega Image, situate in sectorul 2 si in comuna Popesti Leordeni, au fost verificate de…

- Comisarii au descoperit muste moarte si gandaci de bucatarie, dar si vitrine si instalatii vechi, ruginite si murdar. Pentru unul dintre magazine s-a facut propunere de inchidere pentru 6 luni.„Actiunile de control intreprinse de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la marile…

- Protectia Consumatorilor a oprit de la comercializare peste o jumatate de tona de produse alimentare din magazinele Penny, Profi si Carrefour din Busteni si Predeal, in urma controalelor efectuate in aceste zile, premergatoare Craciunului. Comisarii au gasit, printre altele, vitrine frigorifice neigienizate,…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au gasit, in urma unor controale facute la trei magazine Mega Image si Carrefour din Capitala, fructe cu mucegai, produse congelate cu gheata acumulata in ambalaj si vitrine cu mizerie si rugina. Au fost date amenzi de 45.000 de lei si s-a propus suspendarea…